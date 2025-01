Due egiziani condannati per sfregio permanente a un giovane ucraino in un'aggressione brutale.

Il caso che ha scosso Milano

La brutalità di un’aggressione avvenuta a Milano ha lasciato un segno indelebile non solo sulla vittima, un giovane ucraino di 19 anni, ma anche sull’intera comunità. Il ragazzo è stato massacrato a calci, pugni e bottigliate da un gruppo di ragazzi nordafricani, subendo un sfregio permanente al volto. La sentenza emessa dal Tribunale di Milano ha condannato due egiziani, di 21 e 22 anni, a otto anni e sei mesi di reclusione per il reato di sfregio permanente, un crimine introdotto dal Codice rosso.

Le dinamiche dell’aggressione

La violenza si è consumata nel tardo pomeriggio, quando il giovane stava tornando a casa insieme a un gruppo di amici. I due gruppi si erano incrociati su un treno proveniente da Como e, dopo alcune provocazioni, la situazione è degenerata. Il primo contatto è avvenuto nel sottopasso ferroviario, dove la vittima ha reagito a un’aggressione iniziale. Tuttavia, il vero attacco è avvenuto in piazza Freud, dove il gruppo di aggressori ha messo in atto un piano ben orchestrato, armato di bottiglie di vetro e cinture, pronto a colpire.

La sentenza e le difese degli imputati

La sentenza, presieduta dalla giudice Maria Teresa Guadagnino, ha visto la Procura chiedere una pena di nove anni, ma i giudici hanno optato per una condanna più leggera, escludendo l’accusa di rapina aggravata. Gli avvocati difensori hanno cercato di dimostrare l’innocenza dei loro assistiti, sostenendo che le prove video fossero inadeguate e che le testimonianze fossero contraddittorie. Tuttavia, la corte ha ritenuto che le evidenze presentate fossero sufficienti per giustificare la condanna.

Un segnale per la società

Questo caso rappresenta un campanello d’allarme per la società italiana, evidenziando la necessità di affrontare con serietà il problema della violenza giovanile e delle aggressioni di gruppo. La condanna dei due egiziani non solo porta giustizia alla vittima, ma serve anche come monito per prevenire futuri episodi di violenza. La comunità è chiamata a riflettere su come affrontare e prevenire tali atti, promuovendo una cultura di rispetto e tolleranza.