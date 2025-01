Due ragazzi arrestati per aggressione violenta a un consigliere comunale e un amico.

Un’aggressione violenta in nome di ideologie estremiste

Un episodio di violenza che ha scosso la comunità di Arese si è verificato recentemente in viale Sempione, dove due ragazzi sono stati aggrediti da un gruppo di individui legati al movimento ultras locale. Le vittime, un consigliere comunale di 22 anni e un suo coetaneo, stavano tentando di rimuovere delle scritte vandaliche attribuite al gruppo “Ultras Arese”, noto per le sue simpatie verso l’estrema destra e in particolare verso CasaPound.

La situazione è degenerata rapidamente quando i due ragazzi sono stati avvicinati da quattro aggressori, che, dopo averli minacciati, hanno iniziato a colpirli con calci e pugni. Uno dei due è stato addirittura trattenuto contro la propria volontà in un parco adiacente, subendo lesioni personali che richiederanno un periodo di guarigione di circa 20 giorni.

Le indagini e gli arresti

Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Rho e della Stazione di Arese hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due giovani, di 24 e 25 anni, residenti ad Arese. I due sono accusati di sequestro di persona, lesioni personali volontarie e minacce aggravate. Inoltre, sono state effettuate perquisizioni domiciliari a carico di altri due soggetti coinvolti nell’aggressione.

Le autorità hanno ricostruito la dinamica dell’evento, evidenziando come l’aggressione fosse motivata da ragioni ideologiche. I responsabili sono stati identificati come membri del gruppo “Ultras di Arese” e due di loro sono anche associati al “Blocco studentesco”, una formazione giovanile di CasaPound.

Materiale sequestrato e implicazioni sociali

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di materiale informatico e diversi oggetti pericolosi, tra cui tirapugni, coltelli, una pistola ad aria compressa e manganelli artigianali. Questo episodio solleva interrogativi sulla crescente violenza legata a ideologie estremiste e sul ruolo che i gruppi ultras possono avere nel fomentare tali comportamenti.

La comunità di Arese si trova ora a dover affrontare le conseguenze di un’aggressione che non solo ha colpito due giovani innocenti, ma ha anche messo in luce le tensioni sociali e ideologiche che possono sfociare in violenza. È fondamentale che le autorità continuino a monitorare e intervenire per prevenire simili episodi in futuro.