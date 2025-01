Un uomo di 36 anni è stato trovato con una coltellata alla schiena a Milano, indagini in corso.

Un episodio di violenza inaspettato

Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, Milano è stata teatro di un grave episodio di violenza. Un uomo di 36 anni è stato trovato a terra, ferito gravemente, nei pressi della fermata metropolitana di Crescenzago. L’allerta è scattata alle 2.15, quando il centralino del 118 ha ricevuto una chiamata che segnalava un uomo in condizioni critiche in via Civitavecchia 108.

Intervento tempestivo dei soccorritori

All’arrivo dei soccorritori, la scena si è presentata drammatica: l’uomo presentava una profonda coltellata alla schiena. Gli operatori sanitari hanno immediatamente avviato le manovre di soccorso, stabilizzando il ferito prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Raffaele in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche, e la comunità si interroga su cosa possa aver portato a un simile atto di violenza.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Questura di Milano, stanno attualmente indagando per fare luce sull’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti i motivi che hanno portato all’aggressione, né sono stati identificati eventuali sospetti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona, nella speranza di ricostruire la dinamica dell’episodio e di individuare i responsabili.