Tragedia a Sesto San Giovanni: neonato trovato senza vita

Un neonato è stato rinvenuto senza vita in un secchio sul balcone di un'abitazione.

Un dramma inaspettato

La tranquillità di Sesto San Giovanni è stata spezzata da un evento tragico che ha lasciato la comunità sotto shock. I Carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Catania, allertati dai vicini che avevano udito urla e rumori sospetti. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, si sono trovati di fronte a una scena straziante: un neonato senza vita, abbandonato in un secchio sul balcone dell’immobile.

La giovane madre e le circostanze del parto

La madre del neonato, una ragazzina di soli 16 anni, ha partorito in casa, assistita dalla madre. Le circostanze esatte del parto rimangono poco chiare. Non è ancora stato accertato se il bambino fosse già privo di vita al momento della nascita o se sia deceduto successivamente. La Procura di Monza ha disposto un’autopsia per fare luce su questa drammatica vicenda e per determinare le cause del decesso.

Indagini in corso

Le indagini sono ora nelle mani dei Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi. La giovane madre è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. La comunità è in attesa di risposte, mentre il dolore e la confusione regnano tra i residenti del quartiere. Questo tragico episodio solleva interrogativi importanti riguardo alla salute mentale e al supporto per le giovani madri, evidenziando la necessità di una rete di sostegno più forte per prevenire simili tragedie in futuro.