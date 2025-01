Un drammatico incidente stradale ha coinvolto un'auto e due camion, causando gravi ferite a un automobilista.

Un pomeriggio tragico sulla strada Cassanese

Mercoledì 29 gennaio, un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Melzo, quando un’auto è rimasta incastrata tra due camion. L’incidente è avvenuto alle , quando un uomo di 78 anni ha perso il controllo del suo veicolo mentre percorreva la provinciale. La dinamica dell’incidente è stata complessa: l’automobilista ha prima impattato contro un camion, per poi finire in testa coda e scontrarsi con un secondo mezzo pesante in arrivo.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, i sanitari del 118 sono intervenuti sul luogo per prestare soccorso all’uomo. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Le autorità sanitarie hanno confermato che l’uomo versa in condizioni particolarmente critiche, e la sua situazione è monitorata costantemente dai medici.

Le conseguenze per la viabilità

La polizia locale è giunta sul posto per effettuare i rilievi necessari e gestire la situazione. Le operazioni di ripristino della circolazione si sono protratte a lungo, complicate dalla necessità di rimuovere i camion coinvolti nell’incidente. La strada è rimasta parzialmente bloccata, creando disagi al traffico e richiedendo un intervento coordinato per garantire la sicurezza degli automobilisti. Questo tragico evento ha messo in luce l’importanza della prudenza alla guida, specialmente su strade ad alta percorrenza come la Cassanese.