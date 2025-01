Un'auto elettrica prende fuoco in un parcheggio sotterraneo a Milano, nessun ferito grave.

Un incendio inaspettato

La mattina di mercoledì 29 gennaio, un incendio ha colto di sorpresa i presenti in un parcheggio sotterraneo di via Caldera, al civico 21, nella zona di San Siro a Milano. Intorno alle 11.20, un’auto elettrica ha preso fuoco in modo improvviso, generando attimi di terrore tra i passanti e i lavoratori del complesso di uffici adiacente. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle auto elettriche e sulle misure di emergenza in caso di incendi.

Intervento dei soccorritori

Immediatamente dopo l’allerta, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Inoltre, sono giunti anche gli operatori del 118 con un’auto medica e due ambulanze, pronti a prestare soccorso. Sebbene nessuno sia rimasto ferito in modo grave, alcuni presenti hanno lamentato difficoltà respiratorie e bruciore alla gola, segnalando l’importanza di un intervento tempestivo in situazioni di emergenza come questa.

Cause ancora sconosciute

Le cause che hanno portato all’incendio dell’auto elettrica sono ancora oggetto di indagine. Gli esperti stanno esaminando il veicolo per determinare se ci siano stati difetti tecnici o se l’incendio sia stato causato da fattori esterni. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle auto elettriche, un tema di crescente rilevanza in un’epoca in cui sempre più automobilisti scelgono veicoli a basse emissioni. È fondamentale che i produttori e le autorità competenti garantiscano standard di sicurezza elevati per prevenire incidenti simili in futuro.