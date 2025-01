Indagine della guardia di finanza su un caso di evasione fiscale da oltre 3 milioni di euro.

Un caso di evasione fiscale allarmante

Recentemente, un’indagine condotta dalla guardia di finanza di Forlì ha portato alla luce un caso di evasione fiscale di notevoli proporzioni. Due imprenditori cinesi, soci e amministratori di un’azienda operante nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, sono accusati di aver evaso oltre 3 milioni di euro. Le indagini hanno rivelato che i due indagati avrebbero utilizzato fatture false per un ammontare di circa 3,2 milioni di euro, con una Iva indetraibile di oltre 705mila euro, per evadere le imposte sui redditi e l’Iva.

Un giro di fatture false

Oltre ai due imprenditori, sono coinvolti anche 22 connazionali, titolari di ditte ‘cantiere’ tra Monza, Milano e Prato, sospettati di aver emesso fatture false per un totale di tre milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla procura locale, ha messo in evidenza come le aziende coinvolte fossero prive di personale, automezzi e locali idonei per l’esercizio dell’attività commerciale, suggerendo che si trattasse di operazioni fittizie.

Sequestro preventivo e misure patrimoniali

In risposta alle evidenze raccolte, la guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti dei due imprenditori, finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo di oltre 700mila euro. Tra i beni sequestrati figurano 340mila euro presenti nei conti correnti, due immobili a Faenza del valore di oltre 250mila euro, 8200 euro in contanti e due orologi di lusso dal valore di circa 30mila euro, rinvenuti durante le perquisizioni. Questo intervento dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro i reati economico-finanziari.

Le conseguenze dell’evasione fiscale

L’evasione fiscale rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo economico, distorcendo la concorrenza e l’allocazione delle risorse. Inoltre, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, penalizzando l’equità e sottraendo risorse a favore delle fasce sociali più deboli. Le autorità competenti continuano a lavorare per prevenire e reprimere tali reati, sottolineando l’importanza di un sistema fiscale equo e trasparente per il benessere della società.