Due uomini sono stati arrestati a Milano dopo aver vandalizzato 17 auto in via Luigi Vanvitelli.

Un atto vandalico in pieno centro

Martedì sera, in via Luigi Vanvitelli, nel cuore della zona Città Studi a Milano, si è verificato un episodio di vandalismo che ha lasciato i residenti sconvolti. Due uomini, entrambi di origine marocchina, sono stati arrestati dopo aver danneggiato un totale di 17 automobili. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti rapidamente grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che, allarmati dal frastuono, hanno contattato le forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente

Il tutto è iniziato attorno alle 19, quando una donna di 64 anni, mentre cercava parcheggio, ha notato i due uomini che, visibilmente esaltati, colpivano gli specchietti delle auto parcheggiate. Dopo aver assistito alla scena, la donna ha prontamente chiamato la polizia. Nel frattempo, un’altra residente, preoccupata dal rumore, ha fatto lo stesso. L’intervento tempestivo delle volanti ha permesso di bloccare i vandali prima che potessero fuggire.

Identità e precedenti dei sospetti

I due uomini arrestati hanno rispettivamente 30 e 32 anni. Il più giovane ha un passato criminale caratterizzato da numerosi precedenti per rapina e spaccio di stupefacenti, mentre l’altro, pur non avendo precedenti in Italia, è stato segnalato in Germania e Spagna. Entrambi sono accusati di danneggiamento aggravato in concorso, un reato che potrebbe comportare pene severe. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nella zona e sull’efficacia delle misure di prevenzione contro atti vandalici.