Un uomo è stato trovato in gravi condizioni dopo un'aggressione a Crescenzago.

Un’aggressione inquietante nel cuore della notte

Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, Milano è stata teatro di un’aggressione che ha lasciato la comunità locale in stato di shock. Intorno alle 2.15, gli agenti di polizia sono stati allertati per un uomo di 36 anni trovato ferito in via Civitavecchia 108, a pochi passi dalla fermata della metropolitana di Crescenzago. La scena era drammatica: l’uomo giaceva in una pozza di sangue, vittima di una coltellata alla schiena.

Intervento tempestivo dei soccorritori

La prontezza degli agenti ha permesso di contattare immediatamente il 118, che ha inviato un’ambulanza sul luogo dell’incidente. I soccorritori, giunti rapidamente, hanno constatato la gravità delle ferite e hanno trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono critiche, e al momento non è chiaro cosa sia accaduto prima dell’aggressione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i fatti e capire se ci siano testimoni che possano fornire informazioni utili.

La comunità in allerta

Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che si sentono sempre più insicuri. La violenza, purtroppo, sembra essere in aumento, e molti cittadini chiedono maggiori misure di sicurezza. Le autorità locali sono chiamate a rispondere a queste preoccupazioni, intensificando i controlli e le pattuglie nella zona. La polizia sta lavorando senza sosta per fare luce su questo caso e garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.