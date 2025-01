Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di un professionista coraggioso e impegnato.

Un incidente fatale

Il mondo del giornalismo è in lutto per la prematura scomparsa di Fabio Postiglione, un noto cronista di cronaca nera e giudiziaria, deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Tangenziale Est di Milano. L’incidente si è verificato martedì sera, mentre il giornalista stava tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Postiglione, originario di Napoli, aveva recentemente trasferito la sua vita a Cernusco sul Naviglio, ma la sua carriera lo aveva portato a diventare una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano.

Una carriera dedicata alla verità

Fabio Postiglione era un professionista dal 2009, con una specializzazione nella cronaca nera e giudiziaria. La sua carriera era iniziata al quotidiano partenopeo Roma, per poi proseguire al Corriere del Mezzogiorno e infine al Corriere della Sera. Durante il suo percorso, si era occupato di temi delicati come la Camorra, affrontando situazioni di grande rischio. Infatti, era finito sotto scorta dopo che un boss della malavita aveva espresso minacce nei suoi confronti, dicendo: “Quel giornalista va sistemato”. Questo episodio ha segnato profondamente la sua vita e la sua carriera, ma non ha mai smesso di perseguire la verità.

Un ricordo indelebile

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra colleghi e amici. La moglie, Valentina Trifiletti, anch’essa giornalista di Mediaset, ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno da parte del mondo del giornalismo e non solo. I colleghi del Corriere della Sera hanno descritto Postiglione come un amico e un professionista esemplare, sottolineando il suo impegno nella lotta contro i clan mafiosi e la sua dedizione al lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i suoi cari, ma anche tra coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.