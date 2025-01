Un grave incidente stradale ha portato alla morte di Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera.

Un tragico incidente sulla tangenziale Est

La notte tra martedì e mercoledì ha visto un drammatico incidente stradale che ha portato alla morte di Fabio Postiglione, un giornalista di 44 anni del Corriere della Sera. L’incidente è avvenuto sulla A51, all’altezza di Cologno sud, mentre il motociclista si dirigeva verso Venezia. La notizia ha scosso non solo la comunità giornalistica, ma anche tutti coloro che conoscevano l’uomo, residente a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Fabio avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo contro il guard-rail. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e il personale del 118, che ha raggiunto la scena in codice rosso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, le condizioni del motociclista erano già critiche. È deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Raffaele, dove era stato trasportato in elisoccorso.

Indagini in corso

Le autorità competenti, in particolare la polizia stradale, stanno indagando sulle cause dell’incidente. Un aspetto fondamentale delle indagini riguarda la possibilità di coinvolgimento di altri veicoli. La polizia sta raccogliendo testimonianze e prove per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto. Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione, specialmente in autostrada.

Un ricordo di Fabio Postiglione

Fabio Postiglione era un professionista stimato, noto per il suo impegno e la sua passione per il giornalismo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra colleghi e amici. La comunità giornalistica si unisce nel cordoglio, ricordando un uomo che ha dedicato la sua vita a raccontare storie e a informare il pubblico. La sua memoria vivrà attraverso il lavoro che ha svolto e l’impatto che ha avuto su chi lo ha conosciuto.