Tentato omicidio a Milano: la drammatica storia di una coppia in crisi

Un litigio tra coniugi culmina in un accoltellamento, la donna è in gravi condizioni.

Un dramma familiare in via Palmanova

Il tentato omicidio avvenuto a Milano il 27 gennaio ha scosso la comunità locale. Un uomo di 62 anni, di origini cinesi, è attualmente in stato di arresto nel carcere di San Vittore, accusato di aver accoltellato la moglie durante un acceso litigio. La donna, 57 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele in codice rosso, dove versa in gravissime condizioni e in prognosi riservata.

La dinamica dell’evento

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il marito ha colpito la moglie con un fendente al trapezio sinistro, utilizzando un coltello di oltre venti centimetri. Dopo l’aggressione, è stato lo stesso uomo a dare l’allerta alla polizia, proferendo le parole “Accoltellato moglie” alla portinaia del palazzo. Questo gesto ha suscitato immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno trovato la donna a terra, mentre il figlio della coppia, presente in casa, era sotto choc.

Un contesto di tensione e difficoltà

La coppia stava attraversando un periodo di crisi profonda, aggravata da problemi economici e da una crescente tensione all’interno della loro relazione. Mentre la moglie lavorava regolarmente, il marito era disoccupato da tempo, e questo ha contribuito a un aumento dei litigi. I vicini hanno riferito che le discussioni tra i due erano diventate sempre più frequenti, ma non ci sarebbero stati precedenti di violenze fisiche. Tuttavia, la violenza verbale era all’ordine del giorno, e la donna aveva anche tentato di lasciare la casa in passato, per poi tornare sotto pressione della sua famiglia.

Il ruolo del figlio nella tragedia

Il figlio ultratrentenne della coppia era presente in casa durante l’aggressione. Dopo aver sentito le urla, è intervenuto, trovandosi di fronte a una scena straziante: la madre a terra e il padre con il coltello in mano. Questo momento drammatico ha segnato un punto di non ritorno per la famiglia, con il padre che, resosi conto della gravità della situazione, ha cercato aiuto all’esterno. La polizia, coordinata dal pm di Milano Luca Gaglio, sta ora indagando su questo caso complesso, che mette in luce le fragilità delle relazioni familiari e le conseguenze devastanti che possono derivare da conflitti irrisolti.