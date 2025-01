Inseguimento mortale a Milano: il caso di Fares Bouzidi

Un giovane coinvolto in un tragico incidente stradale affronta gravi accuse legali.

Il tragico incidente di Milano

La notte del 24 novembre ha segnato un drammatico evento a Milano, dove un inseguimento tra un giovane alla guida di uno scooter e i carabinieri ha portato a un incidente mortale. Fares Bouzidi, un ragazzo di 22 anni, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fuggire da un controllo. Questo episodio ha sollevato interrogativi non solo sulla condotta del giovane, ma anche sulle procedure adottate dalle forze dell’ordine durante l’inseguimento.

Le accuse e le indagini in corso

La procura di Milano ha richiesto un processo con rito immediato per Bouzidi, il quale, secondo le indagini, avrebbe guidato senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, dove il passeggero, Ramy Elgaml, ha perso la vita. Le autorità stanno anche indagando sull’omicidio stradale, un reato che potrebbe essere contestato al carabiniere alla guida della gazzella, e su possibili irregolarità da parte degli agenti coinvolti.

Il mistero del video cancellato

Un elemento chiave nelle indagini è un video che un testimone sostiene di aver filmato durante l’incidente. Tuttavia, secondo quanto riportato, il file sarebbe stato cancellato, rendendo difficile la ricostruzione esatta dei fatti. I tecnici incaricati hanno trovato solo un frame che mostra le luci dell’auto dei carabinieri, ma non ci sono prove definitive che possano chiarire la dinamica dell’incidente. La relazione tecnica, firmata da Marco Tinti, è attesa con grande interesse, poiché potrebbe rivelare informazioni cruciali per il caso.