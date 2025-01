Un incidente tra un'auto e un camion provoca gravi conseguenze e traffico bloccato.

Un pomeriggio drammatico a Melzo

Mercoledì pomeriggio, la tranquillità della cittadina di Melzo, situata nella provincia di Milano, è stata interrotta da un grave incidente stradale. Un uomo di 78 anni è rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion, riportando ferite gravissime che lo hanno portato a essere trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. Le prime notizie parlano di un codice rosso, segno che le sue condizioni sono critiche.

Interventi di emergenza e traffico paralizzato

La situazione è stata gestita tempestivamente dall’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), che ha inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso. I soccorritori hanno lavorato intensamente per stabilizzare il ferito sul luogo dell’incidente, mentre il conducente del camion è stato anch’esso soccorso. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire, con le autorità che stanno indagando per comprendere le cause di questo tragico evento.

Conseguenze sul traffico e sulla viabilità

Il grave incidente ha avuto ripercussioni immediate sul traffico. La Strada provinciale Cassanese, nota come Sp 103, è stata chiusa al traffico, causando un ingorgo significativo. Le conseguenze si sono propagate anche sulla Teem A58 e sulla Brebemi A35, con veicoli bloccati e automobilisti in attesa di poter riprendere il viaggio. La polizia locale di Melzo e i vigili del fuoco di Milano sono stati chiamati a gestire la situazione, cercando di ripristinare la viabilità il prima possibile.

Riflessioni su sicurezza stradale

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare attenzione durante la guida. Ogni anno, migliaia di incidenti si verificano sulle strade italiane, molti dei quali potrebbero essere evitati con comportamenti più responsabili da parte degli automobilisti. È fondamentale che tutti gli utenti della strada rispettino le norme e conducano in modo prudente, per evitare tragedie come quella di Melzo.