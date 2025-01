Un'analisi approfondita sull'andamento delle corse e delle soppressioni di Trenord nel 2024.

Un anno di numeri positivi per Trenord

Nel 2024, Trenord ha registrato un notevole incremento nel numero di corse effettuate, raggiungendo un totale di 755mila corse, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Questo risultato ha permesso di trasportare oltre 200 milioni di passeggeri, confermando la posizione di Trenord come un attore chiave nel panorama del trasporto ferroviario regionale in Italia, rappresentando il 24% dell’offerta totale.

Puntualità e regolarità: un servizio in miglioramento

La puntualità è un aspetto cruciale per il servizio ferroviario e nel 2024, l’80% dei treni è arrivato in orario. Inoltre, l’87% dei treni ha raggiunto la destinazione entro i 7 minuti dall’orario previsto, mentre il 95% è giunto entro i 15 minuti. Questi dati dimostrano un impegno costante da parte di Trenord nel migliorare la regolarità del servizio, nonostante le sfide rappresentate dall’intenso traffico ferroviario e dai lavori di potenziamento delle infrastrutture.

Le sfide delle soppressioni e degli scioperi

Nonostante i risultati positivi, il 2024 ha visto anche un numero significativo di soppressioni. Su 776mila corse programmate, si sono registrate oltre 20mila soppressioni, pari al 2,5% della produzione quotidiana. Di queste, circa il 48% è stato causato da 15 scioperi proclamati durante l’anno. Le responsabilità delle soppressioni sono state attribuite in parte all’operatore ferroviario, con il 32% delle cancellazioni dovute a guasti o indisponibilità di personale e treni.

Inoltre, il 7% delle cancellazioni è stato attribuito a guasti delle infrastrutture, mentre l’11% è stato causato da fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o incidenti. Questi dati evidenziano la complessità della gestione del servizio ferroviario e l’importanza di un coordinamento efficace tra le diverse parti coinvolte.

Il futuro del trasporto ferroviario in Lombardia

Guardando al futuro, Trenord si trova di fronte a sfide significative ma anche a opportunità di crescita. Con l’attivazione di 168 cantieri sui binari regionali nel 2024, il potenziamento delle infrastrutture è fondamentale per migliorare ulteriormente la qualità del servizio. Le stazioni di Milano, in particolare, hanno visto un notevole afflusso di corse, con 566mila corse servite, rendendo Milano un hub centrale per il trasporto ferroviario in Lombardia.

In conclusione, il 2024 rappresenta un anno di crescita per Trenord, ma anche un periodo di sfide da affrontare. La continua evoluzione del servizio ferroviario regionale è essenziale per garantire un trasporto pubblico efficiente e sostenibile per tutti i cittadini lombardi.