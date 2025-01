Un drammatico incidente ha portato alla morte di un giovane di 26 anni a Milano, indagini in corso.

Un tragico incidente sui binari

Un giovane ecuadoriano di 26 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Milano, precisamente in via Dei Missaglia. Il corpo del ragazzo, che presentava segni di amputazione degli arti, è stato rinvenuto solo all’alba di domenica, dopo essere stato travolto da almeno cinque tram. Questo drammatico evento ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

La serata fatale

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava tornando a casa insieme al suo coinquilino dopo aver trascorso una serata in una discoteca. I due amici, dopo aver preso la linea 15, si sono accorti di aver sbagliato direzione. Mentre il coinquilino si allontanava per controllare gli orari dei tram sulla banchina opposta, il giovane è rimasto da solo. Quando l’amico è tornato, non ha trovato più traccia di lui, scatenando una serie di eventi che avrebbero portato alla sua tragica morte.

Le indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso, con la polizia locale che sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Le immagini hanno rivelato che il primo investimento è avvenuto intorno alle del mattino, e da quel momento in poi il giovane è stato colpito da altri tram. Nonostante le ricerche del coinquilino, il corpo del ragazzo è rimasto invisibile a causa del buio e della pioggia. La polizia sta ora cercando di determinare se il giovane fosse in uno stato di incoscienza al momento dell’incidente, o se fosse già deceduto.

Le cause della morte

Un’autopsia è stata disposta sul corpo del giovane per chiarire le cause della morte. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui la possibilità che il ragazzo fosse ubriaco o che avesse subito un malore. La situazione è complessa e richiede un’analisi approfondita per comprendere come sia potuto accadere un incidente così tragico. La comunità è in attesa di risposte, mentre la famiglia del giovane piange la sua prematura scomparsa.