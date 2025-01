Un 45enne marocchino è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un iPhone.

Un episodio di violenza in viale Umbria

Nella mattinata di domenica 26 gennaio, un episodio di tentata rapina ha scosso la tranquillità di viale Umbria a Milano. Un uomo di 45 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercato di rubare un iPhone a un 51enne. L’incidente è avvenuto poco prima delle 9, quando una volante di polizia, di passaggio nella zona, ha notato due uomini impegnati in una zuffa.

La dinamica dell’accaduto

Secondo quanto riportato dalla questura di Milano, il 45enne aveva sfilato lo smartphone dalla tasca della vittima, ma quest’ultimo non si è dato per vinto. Dopo averlo rincorso, è riuscito a bloccare il ladro, dando vita a una colluttazione. Durante il confronto fisico, il marocchino ha riportato una lieve ferita all’anulare, causata da un morso. La polizia, intervenuta prontamente, ha diviso i due uomini e ha accertato la dinamica dei fatti.

Le conseguenze legali

Per il 45enne sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di tentata rapina impropria. Il telefono rubato è stato recuperato nelle vicinanze e restituito al legittimo proprietario, che ha potuto così riavere il suo bene. Questo episodio mette in luce non solo il problema della sicurezza nelle strade di Milano, ma anche la prontezza delle forze dell’ordine nel rispondere a situazioni di emergenza.