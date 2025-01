Intervento delle forze dell'ordine contro attività illecite e lavoro nero.

Un’operazione mirata contro l’abusivismo

Nel cuore di Rozzano, un’operazione congiunta tra i carabinieri della Compagnia di Corsico e la polizia locale ha portato alla chiusura di un locale che si spacciava per un circolo privato, ma che in realtà era una discoteca non autorizzata. Durante i controlli, gli agenti hanno sorpreso un Dj set in corso, completamente privo delle necessarie autorizzazioni. Questo intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare l’abusivismo e garantire la sicurezza dei cittadini.

Violazioni e sanzioni

Il titolare del locale è stato contestato per diverse violazioni, tra cui l’attività abusiva di sala da ballo e la somministrazione di cibo e bevande al pubblico senza licenza. Inoltre, durante l’operazione, sono stati identificati due lavoratori impiegati in nero, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità locali. La lotta contro il lavoro nero è una priorità per garantire diritti e tutele ai lavoratori e per combattere la concorrenza sleale nel settore.

Controlli stradali e sicurezza pubblica

Oltre alla chiusura del locale, i carabinieri hanno effettuato controlli sulla circolazione stradale, identificando quasi 100 persone e controllando 50 veicoli. Sono state elevate oltre 10 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada. Questi controlli non solo mirano a garantire la sicurezza stradale, ma anche a creare un clima di legalità e rispetto delle norme sul territorio. La collaborazione tra Carabinieri e Polizia Locale si è dimostrata fondamentale per il successo di questa operazione, sottolineando l’importanza di un lavoro di squadra per la sicurezza della comunità.