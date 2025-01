La madre di Giulia lancia un appello disperato per ritrovare la figlia scomparsa.

La scomparsa di Giulia: un caso che preoccupa

La scomparsa di Giulia, una ragazza di soli 14 anni, ha scosso la comunità di Milano e oltre. La giovane è svanita nel nulla lo scorso 25 gennaio, lasciando i suoi familiari in uno stato di angoscia e preoccupazione. Secondo le ultime notizie, Giulia sarebbe stata avvistata a Cesano Boscone, ma al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, non c’era più traccia di lei. La madre, Martina, ha espresso la sua preoccupazione, rivelando che la figlia potrebbe cercare di raggiungerla a Venzone, in Friuli.

Una situazione familiare complessa

La storia di Giulia è segnata da un contesto familiare difficile. A causa di un divorzio complicato, i servizi sociali hanno preso in carico i suoi tre figli, allontanandoli dai genitori. Giulia vive in una comunità a Milano, ma ha già tentato di allontanarsi in passato, cercando rifugio dai nonni. La madre racconta che la situazione è delicata e che la giovane non si sente a suo agio nella comunità. Martina teme che Giulia stia cercando di scappare nuovamente per ottenere la libertà di scegliere dove vivere.

Un appello accorato per il ritorno di Giulia

Martina ha lanciato un appello disperato sui social media e ha contattato anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” per cercare aiuto. La madre è convinta che Giulia voglia tornare da lei e spera che la figlia possa sentirla. “Ti prego, Giulia, torna a casa. Possiamo sistemare tutto. Non devi tornare in comunità, hai la possibilità di scegliere con chi stare”, ha dichiarato Martina, esprimendo il suo desiderio di riabbracciare la figlia. La situazione è critica e la madre è in ansia per la sicurezza della giovane, chiedendo a chiunque abbia informazioni di farsi avanti.