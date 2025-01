La cantante cerca aiuto sui social per ritrovare la sua auto rubata a Milano.

Il furto dell’auto di Madame

La cantante Madame, il cui vero nome è Francesca Calearo, ha recentemente subito un furto a Milano. La notizia è stata diffusa dalla stessa artista attraverso le sue storie su Instagram, dove ha chiesto aiuto ai suoi follower per ritrovare la sua auto rubata. “Ciao amici, mi è stata rubata la macchina a Milano, se qualcuno dovesse trovarla per cortesia non esitate a scrivermi”, ha scritto, dimostrando la sua preoccupazione e la volontà di recuperare il veicolo.

Dettagli sul furto e l’appello sui social

Madame ha fornito dettagli specifici riguardo al modello e alla targa della vettura: si tratta di una Golf grigia scura con targa FY188DK. Per incentivare la collaborazione, ha anche promesso una cena in cambio di informazioni utili. “Ovviamente offro cena in cambio non vi lascio mani in mano pargoli”, ha aggiunto, cercando di coinvolgere i suoi fan in questa situazione difficile. Tuttavia, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, alcune delle quali risultate false, ha dovuto chiarire: “Raga niente ca**ate o falsi avvistamenti perché è di cattivo gusto”.

La vita di Madame a Milano

Madame, originaria di Creazzo, in provincia di Vicenza, ha lasciato la casa dei genitori per trasferirsi a Milano, dove ha costruito la sua carriera musicale. Nonostante non sia noto il quartiere in cui vive, in passato ha espresso il suo apprezzamento per il silenzio e gli spazi verdi della città. Questo furto rappresenta un duro colpo per la giovane artista, che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua autenticità. La speranza è che, grazie all’aiuto dei suoi fan e della comunità, possa ritrovare la sua auto e tornare alla normalità.