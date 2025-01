Un tamponamento a catena causa disagi e intervento dei soccorsi

Un mattino difficile per gli automobilisti

Martedì mattina, attorno alle 8.30, un incidente ha creato notevoli disagi sul tratto dell’Autostrada A4 compreso tra le uscite di Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e Cormano, in direzione Torino. La coda di auto si è formata a partire dal km 138.3, causando un vero e proprio ingorgo che ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Diverse vetture sono state coinvolte in un tamponamento a catena, fortunatamente non violento, ma sufficiente a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.

Intervento dei soccorsi e della polizia stradale

Per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti, la polizia stradale di Novate è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un’ambulanza in codice giallo, segno che la situazione richiedeva attenzione, anche se i feriti sono stati soccorsi in codice verde. Due uomini di 51 e 53 anni sono stati assistiti, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. L’intervento dei soccorsi ha permesso di ripristinare la situazione, ma le code si sono protratte per diverse ore, creando disagi per chi viaggiava in direzione Torino.

Le cause dell’incidente e le raccomandazioni per gli automobilisti

Le cause esatte del tamponamento sono ancora in fase di accertamento, ma è fondamentale ricordare l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in autostrada. Gli automobilisti sono invitati a mantenere sempre una distanza di sicurezza adeguata e a prestare attenzione alle condizioni del traffico. In situazioni di congestione, è consigliabile rimanere calmi e seguire le indicazioni delle autorità competenti. La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti, affinché episodi come quello di martedì mattina possano essere ridotti al minimo.