Un incidente stradale coinvolge un'auto di servizio e un'altra vettura nel centro di Milano.

Un incidente nel cuore di Milano

Nella notte tra lunedì e martedì, precisamente il 28 gennaio, un incidente stradale ha scosso il centro di Milano, all’incrocio tra le vie Vincenzo Monti e XX Settembre. Il suono dei pneumatici che stridono sull’asfalto bagnato dalla pioggia ha preceduto un forte urto, lasciando sul posto due carabinieri feriti. L’episodio è avvenuto poco dopo le tre del mattino, come riportato da fonti dell’agenzia regionale di emergenza urgenza.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto un’auto di servizio delle forze dell’ordine e un’altra vettura. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso, chiarendo che non era in corso alcun inseguimento al momento dell’incidente. La collisione è avvenuta nei pressi di un semaforo, sul lato con i numeri civici dispari di via XX Settembre, ma al momento non sono chiare le cause esatte che hanno portato all’impatto.

Interventi e soccorsi

Dopo l’incidente, è scattata immediatamente la chiamata al numero di emergenza 112. Sul luogo del sinistro sono giunte tre ambulanze e un’automedica per prestare soccorso ai feriti. Tra le persone coinvolte, una ragazza di 23 anni, un giovane di 25 anni e due uomini di 29 anni. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi. I due carabinieri sono stati trasportati in codice giallo presso i pronto soccorso degli ospedali San Paolo e Fatebenefratelli, mentre un altro ferito è stato accompagnato in codice verde al San Paolo.