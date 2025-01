Giovanna Civitillo racconta il suo incidente sui social

La moglie di Amadeus condivide la sua esperienza dopo un infortunio

Un incidente inaspettato

Giovanna Civitillo, nota per il suo legame con il conduttore Amadeus, ha recentemente vissuto un’esperienza difficile a causa di un incidente che l’ha costretta a recarsi in ospedale. La notizia è stata diffusa dalla stessa Civitillo attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso un’immagine che la ritrae con un tutore al braccio destro, suggerendo una possibile frattura. L’immagine, che ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan e follower, mostra anche un agocannula sul braccio sinistro, utilizzato per la flebo, e un cerotto sul labbro inferiore.

Il messaggio di gratitudine

Nel suo post, Giovanna ha voluto esprimere la sua gratitudine al personale del pronto soccorso del Policlinico di Milano, sottolineando che “poteva andare molto peggio”. Questo messaggio di ottimismo ha colpito molti, dimostrando la sua forza e resilienza di fronte a una situazione difficile. La reazione dei suoi follower è stata immediata, con numerosi messaggi di affetto e supporto, tra cui quello della famosa influencer Chiara Ferragni, che ha voluto far sentire la sua vicinanza in un momento così delicato.

Il supporto della comunità

La comunità social ha risposto con calore, inviando auguri di pronta guarigione e parole di incoraggiamento. Questo episodio ha messo in luce non solo la vulnerabilità di una figura pubblica, ma anche l’importanza del supporto collettivo nei momenti di difficoltà. Giovanna, con la sua apertura e sincerità, ha creato un legame ancora più forte con i suoi fan, che si sono uniti in un abbraccio virtuale per farle sentire la loro presenza e il loro affetto.