Un giovane pregiudicato arrestato con una serra di marijuana e una pistola.

Un’operazione della polizia di Stato

La polizia di Stato di Milano ha recentemente portato a termine un’importante operazione contro il traffico di droga, culminata nell’arresto di un giovane pregiudicato di 29 anni. L’operazione è scaturita da sospetti degli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio, che avevano ricevuto informazioni riguardo a un appartamento in via Valle Antrona, trasformato in un laboratorio per la coltivazione di marijuana.

Scoperta della serra e del materiale illecito

Intorno alle 17 di lunedì, gli agenti hanno deciso di intervenire, entrando nell’abitazione del sospettato. All’interno, hanno trovato una vera e propria serra di marijuana, con 50 piantine pronte per la raccolta. Ma non è tutto: sono stati sequestrati anche fertilizzanti specifici, una bilancia sporca di sostanza stupefacente, e un macchinario elettrico utilizzato per la raffinazione della marijuana e la produzione di hashish. Inoltre, sono stati rinvenuti vari strumenti per il confezionamento della droga, tra cui una macchina per il sottovuoto e numerosi vasi in plastica.

Sequestro di sostanze stupefacenti e armi

Il materiale sequestrato non si è limitato alla serra. Gli agenti hanno trovato anche 560 grammi di hashish suddivisi in sei panetti, 459 grammi di marijuana già confezionata e, sorprendentemente, una pistola non denunciata. In un secondo appartamento in uso al ventinovenne, situato in via Giambellino, sono stati rinvenuti ulteriori 2 grammi di cocaina, 6 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish. L’arrestato è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e indagato per detenzione abusiva di armi.

Il contesto del traffico di droga a Milano

Questo arresto si inserisce in un contesto più ampio di lotta al traffico di droga a Milano, una città che, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, continua a essere un importante snodo per il commercio di sostanze stupefacenti. Le operazioni come quella di oggi sono fondamentali per contrastare la diffusione di droghe e garantire la sicurezza dei cittadini. La polizia di Stato rimane vigile e attiva, pronta a intervenire contro ogni forma di illegalità.