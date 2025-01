Un'operazione della polizia ha portato alla scoperta di una serra di marijuana e armi non denunciate.

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio di Milano hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di un 29enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è concentrata su un appartamento situato in via Valle Antrona, sospettato di essere un centro di smistamento e produzione di droga.

Scoperta della serra artigianale

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato una vera e propria serra artigianale all’interno dell’abitazione. Qui, erano presenti 50 piantine di marijuana, insieme a tutto il necessario per la coltivazione e la produzione di sostanze stupefacenti. Tra gli oggetti rinvenuti, si segnalano fertilizzanti, un macchinario elettrico per la raffinazione dell’hashish, e vari strumenti per il confezionamento della droga. Inoltre, sono stati sequestrati 560 grammi di hashish, suddivisi in sei panetti, e 459 grammi di marijuana.

Detenzione abusiva di armi

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno rinvenuto una pistola non denunciata, il che ha portato a un’accusa di detenzione abusiva di armi. Questo elemento ha ulteriormente aggravato la posizione del giovane, già indagato per spaccio. La perquisizione non si è limitata al primo appartamento; infatti, in un secondo locale in uso al 29enne, situato in via Giambellino, sono stati trovati ulteriori 2 grammi di cocaina, 6 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish.

Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e alla criminalità organizzata, con un’attenzione particolare alla sicurezza pubblica. Gli agenti continueranno a monitorare la situazione per prevenire ulteriori attività illecite nella zona.