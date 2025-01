Le piogge intense preoccupano le autorità milanesi, monitoraggio attivo in corso.

La situazione meteo a Milano

Milano si trova attualmente sotto una severa allerta meteo, con piogge intense che stanno interessando la città e le aree circostanti. Le autorità locali, in particolare l’assessore alla sicurezza Marco Granelli, hanno confermato che il fiume Seveso è al momento sotto controllo, ma la situazione del Lambro desta preoccupazione. Le precipitazioni, che si sono intensificate nelle ultime ore, potrebbero portare a problematiche significative, specialmente nel quartiere Ponte Lambro e nel Parco Lambro.

Monitoraggio e previsioni

Il monitoraggio della situazione è stato attivato nella notte tra lunedì e martedì, e fortunatamente non si sono registrate criticità immediate. Tuttavia, l’allerta meteo rimarrà in vigore fino al pomeriggio di martedì 28 gennaio, con un codice giallo che indica un rischio idraulico e idrogeologico. Le previsioni per la giornata di martedì indicano che le precipitazioni continueranno a interessare la regione, con un possibile esaurimento solo in mattinata su Pianura e Oltrepò Pavese.

Impatto delle precipitazioni

Le piogge, che potrebbero assumere carattere di rovescio e occasionalmente temporalesco, sono attese soprattutto nelle zone montane e prealpine. Il vento, rinforzato da est sulla Pianura centro-orientale e da sud sulle zone montane, potrebbe raggiungere intensità molto forti, specialmente alle quote più elevate. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti forniti dalla protezione civile.

In sintesi, la situazione meteo a Milano è sotto attenta osservazione e le autorità stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini. È fondamentale rimanere informati e adottare le necessarie precauzioni in caso di ulteriori sviluppi.