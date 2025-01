Un episodio di violenza nella stazione M5 di Ca' Granda ha scosso la comunità locale.

Un episodio di violenza in metropolitana

La serata di domenica 26 gennaio ha visto un grave episodio di violenza nella stazione della metropolitana M5 di Ca’ Granda, a Milano. Un ragazzo di 26 anni è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di tre giovani, che hanno utilizzato spray al peperoncino per immobilizzarlo. Questo evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei trasporti pubblici nella città, già oggetto di discussione tra i cittadini e le autorità.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta intorno alle 21, quando il giovane è stato avvicinato dai tre ragazzi, descritti con tratti somatici nordafricani. Dopo averlo accerchiato, gli hanno spruzzato lo spray al peperoncino, causando panico e confusione. Approfittando della situazione, gli aggressori hanno strappato la collanina d’oro che il giovane indossava al collo, per poi fuggire rapidamente, facendo perdere le loro tracce. Questo tipo di attacco non è isolato e mette in luce un problema crescente di sicurezza nelle aree metropolitane.

Intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’aggressione, il giovane ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Inoltre, un’ambulanza della Croce Rossa di Cusano Milanino è stata chiamata per soccorrere il ragazzo, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. Le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso nella zona, nella speranza di ottenere informazioni utili per rintracciare gli aggressori.