Aggressione domestica a Milano: donna accoltellata dal marito

Un episodio di violenza domestica scuote Milano: una donna in terapia intensiva dopo l'aggressione.

Un drammatico episodio di violenza domestica

Nella mattinata di lunedì 27 gennaio, un tragico evento ha scosso la tranquillità di un appartamento in via Palmanova a Milano. Una donna di 57 anni è stata accoltellata dal marito, un uomo di 52 anni, in un apparente episodio di violenza domestica. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 9.40, quando i due figli della coppia, entrambi adulti, si trovavano in casa. È stato uno di loro a scoprire la scena drammatica, trovando il padre con un coltello insanguinato in mano.

Intervento immediato dei soccorsi

Subito dopo la scoperta, è stata effettuata una chiamata al numero di emergenza 112. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, stabilizzando la donna prima di trasportarla d’urgenza all’ospedale San Raffaele. Attualmente, la vittima è ricoverata in terapia intensiva, con condizioni definite gravi ma stabili. Nonostante la gravità della situazione, non è stato necessario alcun intervento chirurgico d’urgenza.

La dinamica dell’aggressione e le indagini in corso

Le circostanze che hanno portato a questo atto di violenza rimangono poco chiare. Secondo quanto riportato dalle autorità, l’aggressione è avvenuta all’interno del contesto familiare, ma non risultano precedenti interventi delle forze dell’ordine per liti o maltrattamenti tra i coniugi. Entrambi, infatti, sono incensurati. La polizia scientifica è intervenuta per raccogliere prove e analizzare la scena del crimine, mentre il coltello utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.