Tragedia a Castiglione D’Adda: monossido di carbonio causa di morte

Una donna di 78 anni trovata senza vita a causa di monossido di carbonio in casa.

Un dramma inaspettato

Lunedì mattina, la tranquillità di Castiglione D’Adda, un comune nel Lodigiano, è stata scossa da una tragica scoperta. Una donna di settantotto anni è stata trovata morta nella sua abitazione, e le circostanze della sua morte hanno sollevato molte domande. Il parente che non riusciva a contattarla ha allertato i carabinieri, i quali, giunti sul posto, hanno fatto una scoperta inquietante: la presenza di monossido di carbonio nell’aria.

La stufa a bioetanolo e il mistero del gas velenoso

La vittima utilizzava una stufa a bioetanolo per il riscaldamento della sua casa. Questo tipo di stufa è noto per la sua capacità di produrre calore senza generare elevate quantità di gas tossici. Tuttavia, in questo caso, la situazione è stata diversa. I vigili del fuoco, intervenuti insieme ai carabinieri, hanno riscontrato livelli pericolosi di monossido di carbonio, un gas inodore e letale, che ha messo in pericolo la vita della donna. Le autorità stanno ora indagando per capire come sia potuto accadere un simile incidente, considerando che la stufa a bioetanolo non dovrebbe normalmente comportare rischi di questo tipo.

Indagini in corso e autopsia non disposta

La salma della donna è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale di Pavia per ulteriori accertamenti. Al momento, non è stata disposta l’autopsia, ma le indagini continuano per chiarire le cause esatte della morte. Gli esperti stanno esaminando la stufa e l’impianto di ventilazione dell’abitazione per determinare se ci siano stati malfunzionamenti o altre problematiche che possano aver contribuito alla produzione di monossido di carbonio. Questo tragico evento mette in evidenza l’importanza di una corretta manutenzione degli impianti di riscaldamento e della ventilazione nelle abitazioni, per prevenire situazioni simili in futuro.