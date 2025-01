Una donna di origine cinese è stata gravemente ferita dal coniuge. Indagini in corso.

Un episodio di violenza domestica a Milano

Questa mattina, in viale Palmanova a Milano, si è verificato un grave episodio di violenza domestica. Una donna di cinquantasette anni, di origine cinese, è stata accoltellata dal marito sessantaduenne all’interno della loro abitazione. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 9.30, e la vittima è stata colpita alla scapola sinistra, riportando ferite gravi.

Intervento immediato dei soccorsi

Subito dopo l’accaduto, i sanitari dell’Areu sono intervenuti rapidamente, trasportando la donna in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Attualmente, la donna è ricoverata in condizioni critiche, e le sue condizioni sono monitorate con attenzione dai medici. Questo episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando la gravità della violenza domestica che colpisce molte famiglie.

Arresto e indagini in corso

Il marito della vittima è stato arrestato dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, accusato di tentato omicidio aggravato. Attualmente si trova nel carcere di San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida. Sul luogo dell’aggressione, gli specialisti della Polizia Scientifica stanno raccogliendo prove per chiarire la dinamica dei fatti. Gli investigatori delle Volanti stanno cercando di ricostruire il contesto dell’accaduto, e al momento non risultano precedenti interventi nell’abitazione né segnalazioni da parte della vittima.

Un contesto familiare preoccupante

Le autorità stanno continuando a indagare per comprendere le motivazioni che hanno portato a questo atto di violenza. È importante sottolineare che anche l’aggressore risulta incensurato, il che rende ancora più inquietante la situazione. La violenza domestica è un fenomeno complesso e spesso silenzioso, che può manifestarsi anche in contesti apparentemente tranquilli. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e sensibilizzazione su questo tema, affinché simili tragedie possano essere prevenute in futuro.