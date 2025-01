Il settore dei trasporti milanese si prepara a una serie di scioperi che coinvolgeranno diverse compagnie.

Il contesto degli scioperi a Milano

Negli ultimi anni, il settore dei trasporti a Milano ha vissuto un periodo di crescente tensione, con diverse manifestazioni e scioperi che hanno colpito i cittadini. Dopo un weekend di disagi causati da uno sciopero nazionale, la situazione non sembra migliorare. Infatti, il personale della compagnia Movibus ha annunciato un’agitazione di 24 ore per venerdì 31 gennaio, confermata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa protesta è stata proclamata dal sindacato Osr Usb Lavoro Privato, evidenziando le difficoltà e le richieste dei lavoratori del settore.

Movibus e il suo servizio

Movibus, con sede a San Vittore Olona, gestisce un’importante rete di trasporti interurbani, coprendo 25 autolinee e circa 900 fermate. I comuni serviti includono Legnano, Rho e Magenta, per un bacino di utenza che supera i 500mila abitanti. La compagnia offre anche servizi di interscambio con il trasporto ferroviario e la metropolitana, rendendo il suo ruolo cruciale per la mobilità nella zona. Tuttavia, le condizioni di lavoro e le richieste sindacali hanno portato a questa nuova protesta, che si inserisce in un contesto di crescente insoddisfazione tra i lavoratori del settore.

Prossimi scioperi e impatti sui cittadini

Febbraio si preannuncia un mese di ulteriori disagi per i milanesi, con due scioperi già programmati. Il primo coinvolgerà Trenord, con il personale dei treni regionali che si fermerà per 23 ore mercoledì 5 febbraio. Questo sciopero è indetto dal sindacato Osr Orsa Ferrovie. Il secondo sciopero, previsto per il giorno di San Valentino, coinvolgerà i mezzi Atm, inclusi metro, bus e tram, con i lavoratori rappresentati dal sindacato Al Cobas. Queste agitazioni non solo metteranno a dura prova la pazienza dei cittadini, ma solleveranno anche interrogativi sulle condizioni di lavoro e sulla necessità di un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.