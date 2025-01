La Lombardia è colpita da un'area di bassa pressione che porta piogge diffuse e disagi.

Un inizio di settimana all’insegna del maltempo

La Lombardia si trova attualmente sotto l’influenza di un’area di bassa pressione che sta causando un marcato maltempo. Le piogge diffuse, accompagnate da rovesci e temporali, stanno interessando gran parte della regione. In particolare, le basse pianure occidentali e le Prealpi stanno vivendo una giornata perturbata, con fenomeni intensi che si protrarranno fino a martedì. Le previsioni indicano cieli molto nuvolosi e piogge persistenti, specialmente nelle pianure orientali, dove le condizioni meteorologiche non accennano a migliorare.

Temperature sopra la media e neve solo in alta montagna

Nonostante il maltempo, le temperature in Lombardia si mantengono più alte delle medie stagionali, oscillando tra i 7 e gli 11 gradi. Questo clima relativamente mite, unito alla presenza di piogge, ha portato a situazioni di disagio, come allagamenti e rallentamenti del traffico nelle città. La neve, invece, cadrà solo a quote di media-alta montagna, escludendo le pianure, dove non si registrano gelate significative. Questo scenario meteorologico è destinato a persistere, con la prima parte della settimana caratterizzata da fenomeni intensi e instabilità.

Prospettive per il futuro: attesa di stabilità

Guardando al futuro, si prevede la formazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo nella seconda parte della settimana. Tuttavia, la Lombardia non sarà particolarmente coinvolta da questo fenomeno. Gli esperti meteo suggeriscono che per un miglioramento delle condizioni atmosferiche e un ritorno a giornate più asciutte, dovremo attendere l’inizio di febbraio. Solo allora la regione potrà finalmente godere di un clima più stabile e favorevole, allontanando le attuali preoccupazioni legate al maltempo.