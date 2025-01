Incidente stradale a Landriano: cinque feriti e traffico bloccato

Un pomeriggio di caos sulla strada provinciale 412 a causa di un incidente tra tre veicoli.

Domenica pomeriggio, la strada provinciale 412, alle porte di Landriano, è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. L’incidente, avvenuto intorno alle 16.45, ha causato il ferimento di cinque persone e ha paralizzato il traffico per ore, creando disagi significativi per gli automobilisti diretti a Milano.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, uno dei conducenti coinvolti potrebbe aver accusato un colpo di sonno, invadendo la corsia opposta. Questo ha portato a un impatto frontale tra una Hyundai e un’Alfa Romeo, seguito dal tamponamento di una Maserati. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, i veicoli viaggiavano a velocità contenute, evitando conseguenze più gravi.

Intervento dei soccorsi

La centrale operativa del 118 di Pavia ha prontamente inviato ambulanze e un’automedica sul luogo dell’incidente. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti, con solo una donna di 66 anni che ha accettato il trasporto in ospedale, mentre gli altri quattro coinvolti hanno rifiutato il ricovero. Tra i feriti ci sono due ragazze di 20 e 27 anni, una donna di 52, un uomo di 54 e un 79enne.

Traffico paralizzato e disagi per gli automobilisti

Il traffico sulla SP 412 è rimasto completamente bloccato per ore, aggravato dall’intenso rientro domenicale verso la città. La situazione ha richiesto un intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco per gestire la viabilità e rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente. Solo dopo ore di lavoro è stato possibile ripristinare la normale circolazione.

Le conseguenze e le indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso per stabilire le responsabilità dell’accaduto. Gli agenti della polizia stradale e i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire le dinamiche dell’incidente. Questo episodio mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della vigilanza alla guida, specialmente in orari critici come il rientro domenicale.