Un video cruciale per le indagini è stato cancellato, sollevando interrogativi sulla condotta delle forze dell'ordine.

Un video che potrebbe cambiare tutto

La recente indagine riguardante l’incidente mortale di Ramy Elgaml a Milano ha rivelato dettagli inquietanti. Un video, girato da un testimone, potrebbe contenere informazioni fondamentali per chiarire la dinamica dei fatti, ma è stato misteriosamente cancellato. Secondo una perizia tecnica, il video, della durata di un minuto e dieci secondi, è stato registrato all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, proprio nel momento in cui il veicolo coinvolto ha terminato la sua corsa contro un palo. Questo filmato avrebbe offerto una prospettiva unica, differente da quella delle telecamere di sorveglianza comunali.

Le circostanze della cancellazione

Il tecnico informatico Marco Tinti, incaricato dai pubblici ministeri, ha confermato che il video non è stato recuperato, ma è rimasto un frame che potrebbe fornire indizi sulla sua esistenza. Il testimone, che ha filmato l’incidente, ha dichiarato di essere stato avvicinato da due carabinieri che gli avrebbero intimato di cancellare il video, minacciandolo di una denuncia. Questo solleva interrogativi sulla condotta delle forze dell’ordine e sul possibile depistaggio delle indagini. Inoltre, il testimone ha cercato informazioni su come recuperare file cancellati, suggerendo che la cancellazione del video non fosse un atto casuale.

Le implicazioni legali e morali

La situazione si complica ulteriormente con l’indagine sui due carabinieri coinvolti, che sono accusati di frode processuale e depistaggio. Se le accuse si rivelassero fondate, si aprirebbe un dibattito acceso sulla responsabilità delle forze dell’ordine e sulla trasparenza delle indagini. La cancellazione di un video potenzialmente cruciale non è solo una questione tecnica, ma tocca anche temi etici e legali che potrebbero avere ripercussioni significative sul sistema giudiziario. La comunità milanese attende risposte e giustizia, mentre le famiglie delle vittime chiedono chiarezza su quanto accaduto.