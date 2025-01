L'arresto di Parrino segna un'importante vittoria per le forze dell'ordine nella lotta contro la mafia.

Un arresto atteso da tempo

La mattina di lunedì 27 gennaio, i carabinieri hanno messo fine a una lunga attesa, arrestando Paolo Errante Parrino, 78 anni, all’ospedale di Magenta. Questo arresto è il culmine di un’operazione che ha visto le forze dell’ordine impegnate nella ricerca di uno dei principali indagati della maxi inchiesta ‘Hydra’, un’inchiesta che ha svelato l’alleanza tra diverse mafie operanti in Lombardia. Parrino, infatti, era ricercato da sabato scorso, dopo che la Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dai suoi legali contro la sentenza del Riesame.

Il profilo di un mafioso di alto livello

Secondo le autorità, Paolo Errante Parrino non è un semplice indagato, ma uno degli esponenti apicali del nuovo sistema mafioso lombardo. La sua figura è emersa come un punto di riferimento per il mandamento di Castelvetrano nel Nord Italia, dove avrebbe mantenuto i contatti con i vertici di Cosa Nostra. Gli investigatori lo descrivono come un collegamento cruciale tra il sistema mafioso lombardo e l’ex latitante Matteo Messina Denaro, sottolineando l’importanza della sua cattura nel contesto della lotta alla mafia.

Un passato criminale significativo

Il passato di Parrino è costellato di vicende legate alla criminalità organizzata. Tra gli anni ’70 e ’90, il suo nome è stato associato a numerosi procedimenti giudiziari, arresti e denunce per reati legati alla droga, dal traffico alla detenzione. Queste esperienze gli sono costate un totale di circa dieci anni di carcere, evidenziando la sua lunga carriera nel crimine. La sua cattura rappresenta non solo un successo per le forze dell’ordine, ma anche un segnale forte contro la mafia, che continua a cercare di radicarsi nel tessuto sociale ed economico della Lombardia.