La Protezione civile avverte: attenzione a fiumi e sottopassi durante l'allerta gialla.

La situazione meteorologica attuale

La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico, che entrerà in vigore a partire dalle ore 14 di lunedì 27 gennaio e durerà per le successive 24 ore. Questo avviso è stato emesso a causa di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare esondazioni e allagamenti in diverse zone della città. È fondamentale che i cittadini siano informati e preparati ad affrontare eventuali disagi.

Rischi e precauzioni da adottare

Durante l’allerta meteo, è consigliato prestare particolare attenzione nelle aree a rischio esondazione, in particolare lungo i fiumi e nei sottopassi. La Protezione civile raccomanda di evitare di sostare sotto gli alberi e nelle vicinanze di impalcature di cantieri, dehors e tende, poiché questi luoghi possono diventare pericolosi in caso di forte vento o pioggia intensa. È importante anche mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, in modo da prevenire danni causati dal maltempo.

Monitoraggio e interventi in corso

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi in città. Gli operatori sono già al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e per affrontare i disagi causati dall’acqua che sta creando problemi in diverse aree. Alcuni lettori hanno segnalato tombini ostruiti, come in via Del Ricordo, che stanno causando pericolosi ristagni d’acqua. È fondamentale che i cittadini segnalino eventuali problematiche alle autorità competenti per garantire una risposta tempestiva.