Una giovane donna racconta l'orribile esperienza subita mentre si recava a San Siro.

Un’esperienza traumatica

Il racconto di una giovane donna di 24 anni ha scosso l’opinione pubblica dopo che ha condiviso la sua esperienza di violenza sessuale avvenuta a Milano. La ragazza si stava recando allo stadio di San Siro per assistere alla partita di Champions League tra Milan e Girona, quando ha subito un’aggressione in piena folla. “Stavo andando alla partita del Milan e non potete capire lo schifo che è successo”, ha dichiarato, descrivendo un momento di grande paura e confusione.

La folla e l’aggressione

La giovane ha spiegato che, a causa della grande affluenza di persone, ha deciso di prendere la metropolitana per raggiungere lo stadio. “Era pieno di gente, tutti ammassati. Degli uomini si appoggiavano dietro a me e io cercavo di spostarli con gomitate”, ha raccontato. Pochi attimi dopo, si è accorta di essere stata molestata. Due ragazzi spagnoli, una coppia, le hanno fatto notare che aveva qualcosa sui pantaloni, un gesto che ha scatenato in lei un profondo senso di vergogna e disgusto.

La denuncia e il supporto

La ragazza ha deciso di non rimanere in silenzio e si è recata in Questura per sporgere denuncia per violenza sessuale. “Quello che era necessario fare ho fatto, ora lascio in mano alle forze dell’ordine”, ha scritto sui social, incoraggiando altre vittime a fare lo stesso. Ha anche espresso gratitudine nei confronti degli agenti che l’hanno accolta, descrivendoli come “comprensivi nei miei confronti”. La sua testimonianza ha suscitato una forte reazione sui social, dove molte persone hanno espresso solidarietà e supporto.

Un messaggio di speranza

La giovane ha voluto condividere la sua storia non solo per denunciare l’accaduto, ma anche per dare forza ad altre persone che potrebbero trovarsi in situazioni simili. “Ve l’ho pubblicata per dare anche a voi la forza di farlo ove necessario, sperando non vi capiti mai”, ha affermato. La sua esperienza mette in luce un problema serio e diffuso, invitando a riflettere sulla sicurezza delle donne in spazi pubblici e sull’importanza di denunciare ogni forma di violenza.