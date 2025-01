Oggi sciopero dei mezzi pubblici: ecco cosa aspettarsi e come muoversi.

Un giorno di agitazione per i mezzi pubblici

Oggi, i lavoratori del comparto ferroviario hanno incrociato le braccia, dando inizio a uno sciopero che durerà fino alla fine della giornata. Questo sciopero, proclamato dai sindacati Cub trasporti, Sgb e Usb lavoro privato, non prevede fasce di garanzia, il che significa che la circolazione dei mezzi pubblici è a rischio per tutto il giorno. Le linee interessate includono Trenord, Trenitalia e Tper, con possibili ripercussioni significative, specialmente a Milano.

Dettagli sul servizio e alternative disponibili

Secondo le comunicazioni ufficiali, il servizio regionale, suburbano e aeroportuale potrebbe subire forti disagi. In particolare, per il servizio aeroportuale, se i treni venissero soppressi, saranno messi a disposizione bus sostitutivi che partiranno da via Palocapa 1, senza fermate intermedie tra Cadorna e Malpensa. Inoltre, è previsto un servizio sostitutivo della S50 Malpensa-Stabio. Per i viaggiatori di Trenitalia, è importante sapere che le modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Diritti dei passeggeri e rimborsi

I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio possono richiedere un rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. Per i treni Intercity e Frecce, il rimborso è disponibile fino all’ora di partenza del treno prenotato, mentre per i treni regionali è possibile richiederlo fino alle ore 24 del giorno precedente allo sciopero. In alternativa, i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio a condizioni simili, secondo la disponibilità dei posti. È fondamentale rimanere informati sulle eventuali cancellazioni e modifiche al servizio, per evitare disagi e pianificare al meglio i propri spostamenti.