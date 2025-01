Un episodio di violenza tra senza tetto si è concluso con un arresto e feriti.

Un episodio di violenza in piazzale Durante

La notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio ha visto un episodio di violenza in piazzale Durante, a Milano, dove una rissa tra senza tetto è degenerata in un’aggressione armata. Intorno alle 2 di notte, la polizia è stata chiamata a intervenire in seguito a segnalazioni di una violenta lite tra alcuni individui. Gli agenti del commissariato Città Studi sono giunti sul posto e hanno trovato un uomo di 48 anni, di origini gambiane, che presentava evidenti segni di aggressione.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato dalla vittima, l’aggressione è iniziata con una serie di pugni inferti dal suo rivale, un senegalese di 52 anni. La situazione è rapidamente degenerata quando l’aggressore ha estratto un coltello, colpendo il 48enne. Fortunatamente, la vittima è stata trasportata alla Clinica di Città Studi, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di 20 giorni per le ferite riportate. Questo episodio evidenzia non solo la violenza che può scaturire da futili motivi, ma anche la precarietà della vita di molti senza tetto che vivono in condizioni di vulnerabilità.

Le conseguenze legali

Il senegalese è stato arrestato dagli agenti e ora si trova accusato di lesioni aggravate. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree urbane e sulla gestione delle problematiche legate alla presenza di senza tetto nelle città. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come affrontare situazioni simili, che non solo mettono a rischio la vita delle persone coinvolte, ma creano anche un clima di paura tra i residenti. È fondamentale che vengano attuate misure preventive e interventi sociali per ridurre il rischio di episodi di violenza e garantire una maggiore sicurezza per tutti.