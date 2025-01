Un uomo è stato rinvenuto senza vita in via dei Missaglia, le cause rimangono sconosciute.

Un ritrovamento inquietante

La mattina di domenica 26 gennaio, un uomo è stato trovato privo di vita in via dei Missaglia, nel quartiere Gratosoglio di Milano. La chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 7.50, segnalando un individuo sdraiato sull’asfalto, in prossimità dei binari del tram. La scena ha immediatamente suscitato preoccupazione e curiosità, poiché le circostanze della morte rimangono avvolte nel mistero.

Ipotesi e indagini in corso

Secondo le prime informazioni fornite dagli operatori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’ipotesi più accreditata è che la vittima possa essere stata investita da un tram. Tuttavia, non sono state ricevute segnalazioni ufficiali da parte di Atm, l’azienda di trasporti milanese, riguardo a incidenti nella zona. L’uomo è stato trovato con gli arti mutilati, un dettaglio che complica ulteriormente la ricostruzione dei fatti.

Intervento delle forze dell’ordine

I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità locali, insieme alla polizia di Stato, stanno ora conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona saranno esaminate per cercare di ottenere informazioni utili. Nel frattempo, due linee di tram sono state deviate per consentire il lavoro delle forze dell’ordine, con i mezzi pubblici sostituiti da bus che percorrono itinerari alternativi.