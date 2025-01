La situazione si fa critica per i magistrati coinvolti nell'indagine su mafia e camorra.

Un clima di paura per i magistrati

Negli ultimi giorni, la situazione per i magistrati coinvolti nell’inchiesta ‘Hydra’ è diventata particolarmente allarmante. Le minacce esplicite e cruente ricevute dal procuratore capo Marcello Viola e dalla pm Alessandra Cerreti hanno portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza. Queste minacce sono emerse a partire dalla metà di ottobre, coincidente con il momento in cui l’indagine ha raggiunto il Tribunale del riesame.

La pm Cerreti, titolare del fascicolo, e il procuratore Viola si sono trovati in aula per sostenere la tesi di un’affiliazione tra diversi clan mafiosi, tra cui camorristi e ‘ndranghetisti. Tuttavia, il gip Tommaso Perna ha rigettato la maggior parte delle istanze di misura cautelare, accettando solo 11 arresti su 153 richieste. Questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei magistrati, già sotto protezione.

Le misure di sicurezza potenziate

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto un potenziamento delle misure di sicurezza, che includono il divieto di parcheggio nei pressi delle abitazioni di Viola e Cerreti. Questa decisione è stata presa in risposta alle minacce ricevute e al clima di tensione crescente. Nonostante le misure già in atto, la situazione rimane critica, con la Cassazione che respinge i ricorsi delle difese contro il Riesame e alcuni arresti già eseguiti nei giorni scorsi.

Tra i nomi coinvolti nell’inchiesta, spicca quello di Errante Parrino, cugino di Matteo Messina Denaro, attualmente irreperibile. La sua posizione e il rinvenimento di un arsenale di armi legato a Giovanni Abilone, accusato di estorsione, hanno ulteriormente aggravato il contesto di pericolo per i magistrati.

Un’indagine complessa e rischiosa

L’inchiesta ‘Hydra’ si presenta come un’operazione complessa, che mette in luce le interconnessioni tra diversi gruppi mafiosi. La determinazione dei magistrati nel perseguire la verità è ammirevole, ma comporta rischi significativi. Le minacce ricevute da Viola e Cerreti non sono solo un attacco personale, ma rappresentano un chiaro messaggio da parte della criminalità organizzata, che cerca di intimidire chi si oppone al suo potere.

In questo contesto, è fondamentale che le istituzioni garantiscano la sicurezza dei magistrati e sostengano il loro lavoro. La lotta contro la mafia richiede coraggio e determinazione, e la protezione dei magistrati è un passo cruciale per garantire che la giustizia prevalga.