La città affronta un'ondata di maltempo con piogge abbondanti e allerta esondazioni.

Un risveglio bagnato per Milano

Milano si è svegliata sotto una pioggia incessante, con rovesci che hanno colpito la città sin dalle prime ore del mattino. Questo maltempo, causato da una serie di perturbazioni atlantiche, ha portato a un clima umido e grigio, con temperature che oscillano tra i 5 e gli 8 gradi. Gli esperti di 3B Meteo avvertono che la situazione non migliorerà nel breve termine, con ulteriori precipitazioni previste per le prossime ore.

Allerta esondazioni: Seveso e Lambro sotto osservazione

Con l’aumento delle piogge, l’attenzione si concentra sui fiumi Seveso e Lambro, che potrebbero esondare a causa dell’ingente quantità d’acqua caduta. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, consapevoli che anche piccole variazioni nel livello dell’acqua potrebbero causare gravi problemi in alcune zone della città. La popolazione è invitata a prestare attenzione agli avvisi e a seguire le indicazioni delle autorità competenti.

Previsioni meteo: un fine settimana di maltempo

Le previsioni per i prossimi giorni non sono rassicuranti. Si stimano circa 22 millimetri di pioggia per domani, con un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni. Gli esperti avvertono che l’area di bassa pressione che abbraccia la regione porterà piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Questo maltempo interesserà non solo Milano, ma anche le aree circostanti, con cieli nuvolosi e piogge persistenti fino a martedì, quando si prevedono altri 39 millimetri di acqua.

Un cambio di scenario in arrivo

Fortunatamente, mercoledì si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, grazie all’arrivo di un campo di alta pressione che porterà tempo stabile e soleggiato. Tuttavia, è importante rimanere vigili e preparati, poiché le condizioni climatiche possono cambiare rapidamente. La popolazione è invitata a rimanere informata attraverso i canali ufficiali e a seguire le indicazioni fornite dai meteorologi.