Due uomini d'affari sono accusati di collaborare con i servizi segreti russi per attività illecite.

Un caso inquietante di corruzione

Due imprenditori brianzoli, di 34 e 62 anni, si trovano al centro di un’inchiesta che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nazionale. Accusati di corruzione del cittadino da parte di uno straniero, con l’aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, i due uomini d’affari avrebbero collaborato con i servizi segreti russi, mappando punti sensibili della città di Milano. Questa situazione ha portato il pubblico ministero Alessandro Gobbis, della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura milanese, a chiedere il rinvio a giudizio.

Le indagini e le accuse

Le indagini condotte dai carabinieri del Ros hanno rivelato che i due imprenditori avrebbero documentato installazioni militari e aree della città non sorvegliate da telecamere. Inoltre, avrebbero progettato di creare una rete di ‘case sicure’ a Milano, destinate ad ospitare cittadini russi in transito, senza registrazione, garantendo così la loro privacy. Questo piano ha suscitato allerta tra le autorità, poiché potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica.

Un piano di sorveglianza pericoloso

Non solo mappatura e creazione di strutture ricettive, ma i due indagati avrebbero anche presentato un business plan alle cooperative taxi di Milano. Questo piano prevedeva l’installazione gratuita di dash cam sulle vetture, con l’intento di trasferire i dati raccolti all’intelligence russa. Gli investigatori hanno sottolineato che tutto ciò avveniva “all’insaputa dei tassisti”, evidenziando la gravità della situazione e il potenziale uso improprio delle informazioni raccolte.

Implicazioni per la sicurezza nazionale

Questo caso non solo mette in luce la vulnerabilità di Milano a operazioni di spionaggio, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza delle informazioni sensibili. La collaborazione con i servizi segreti russi, se confermata, potrebbe avere ripercussioni significative, non solo per i due imprenditori, ma anche per la stabilità e la sicurezza del paese. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre il processo si avvicina e le indagini continuano.