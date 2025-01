Colpo audace nel Milanese: esplosione e fuga in auto incendiata

Una notte di paura e adrenalina tra Vermezzo e Gudo Visconti, indagini in corso.

Un’esplosione che risveglia la comunità

La notte tra giovedì e venerdì ha portato scompiglio in due comuni del Milanese, Vermezzo Con Zelo e Gudo Visconti. I residenti di Zelo Surrigone sono stati svegliati da un forte boato intorno alle 4.20, un’esplosione che ha scosso le fondamenta della tranquillità locale. L’epicentro del frastuono è stato lo sportello bancomat della Monte dei Paschi di Siena, situato in via Usuelli, dove una deflagrazione ha provocato danni ingenti, rendendo l’edificio inagibile per precauzione.

Fortunatamente, l’immobile colpito non era residenziale, ma un magazzino. L’intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma la paura tra i residenti era palpabile.

Il mistero dell’auto incendiata

Nonostante l’eco dell’esplosione, un altro evento stava per svelarsi. Poco dopo, attorno alle 4.40, nel vicino comune di Gudo Visconti, è stata rinvenuta un’auto rubata avvolta dalle fiamme. Gli investigatori sospettano che i due episodi siano collegati. L’auto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata utilizzata dalla banda per la fuga dopo il colpo in banca. Una volta lontani dalla scena del crimine, i malviventi avrebbero poi incendiato il veicolo per cancellare ogni traccia.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare il rogo, ma le indagini sono appena iniziate. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, cercando indizi che possano condurre all’identificazione dei responsabili.

Un colpo che fa riflettere

Questo audace colpo notturno solleva interrogativi sulla sicurezza nelle piccole comunità. La scelta di colpire un bancomat in un’area residenziale, seguita da un’azione così drammatica come l’incendio di un’auto, mette in luce la crescente audacia dei criminali. Le forze dell’ordine sono ora sotto pressione per garantire la sicurezza dei cittadini e per prevenire futuri episodi simili.

La comunità di Vermezzo e Gudo Visconti si trova ora a dover affrontare le conseguenze di una notte di paura, mentre le indagini proseguono per riportare la calma e la sicurezza. La speranza è che, grazie all’impegno delle autorità, si possa fare luce su questo episodio inquietante e restituire serenità ai residenti.