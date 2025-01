Un gruppo di ragazzi aggredisce passanti in viale Zara e viene arrestato dalla polizia.

Un episodio di violenza giovanile a Milano

La serata di ieri, 24 gennaio, ha visto un preoccupante episodio di violenza a Milano, dove un gruppo di quattro giovani ha seminato il panico tra i passanti. Le rapine, avvenute in rapida successione, hanno coinvolto tre vittime, tutte aggredite con violenza. I malviventi, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno colpito in viale Zara e in altre zone limitrofe, utilizzando spray al peperoncino e minacce fisiche per ottenere ciò che desideravano.

La dinamica delle rapine

Le prime due rapine si sono verificate in viale Zara, dove i delinquenti hanno sottratto cellulari a due passanti. La terza rapina, avvenuta all’angolo tra viale Stelvio e via Farini, ha visto il gruppo rubare un cappellino. Le vittime, spaventate e colpite, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente. La modalità operativa del gruppo, caratterizzata da aggressività e rapidità, ha messo in evidenza un fenomeno allarmante di criminalità giovanile nella città.

Intervento della polizia e arresti

Grazie all’uso di tecnologie moderne, come i GPS integrati nei telefoni rubati, la polizia è riuscita a localizzare i malviventi in tempi brevi. Gli agenti hanno seguito le tracce fino a piazza Prealpi, dove sono stati effettuati gli arresti. Tra i fermati, un tunisino di 20 anni con precedenti penali e un egiziano, anch’esso di 20 anni, sono stati identificati come i leader del gruppo. Un algerino di 19 anni, incensurato, e un minorenne italiano hanno completato la gang. Tutti e quattro sono stati portati in carcere, con il minorenne trasferito presso il carcere minorile Beccaria di Milano.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio di rapine e violenza giovanile solleva interrogativi sulla sicurezza nelle città italiane e sulla necessità di interventi mirati per prevenire tali comportamenti. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su strategie efficaci per contrastare la criminalità giovanile, che sembra essere in aumento. È fondamentale promuovere iniziative educative e sociali che possano deviare i giovani da percorsi di illegalità e violenza.