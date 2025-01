Furto e violenza in un negozio Decathlon a Milano

Due uomini tentano di rubare abbigliamento, uno arrestato e l'altro in fuga.

Un pomeriggio di paura al Decathlon

Il pomeriggio di venerdì 24 gennaio ha visto un episodio di violenza e furto all’interno del negozio Decathlon situato in piazza Portello, Milano. Intorno alle 16, due uomini, un cittadino marocchino di 26 anni e un complice, sono entrati nel punto vendita con l’intento di rubare abbigliamento sportivo. La loro azione, però, non è passata inosservata.

Il tentativo di furto

I due malviventi si sono avvicinati agli espositori, selezionando vari articoli da nascondere sotto i vestiti. L’idea era chiara: uscire senza pagare. Tuttavia, la vigilanza del negozio ha notato i loro movimenti sospetti e ha deciso di intervenire al momento dell’uscita. Quando la guardia ha cercato di fermarli, i ladri hanno reagito in modo violento, estraendo un taglierino e minacciando l’addetto alla sicurezza.

Arresto e fuga

La situazione è rapidamente degenerata, con i malviventi che hanno colpito la guardia con pugni, cercando di guadagnarsi la fuga. Mentre uno dei due riusciva a scappare, il secondo è stato arrestato dalle forze dell’ordine, giunte sul posto in pochi istanti. Il 26enne, già noto alle autorità per precedenti penali, è stato accusato di rapina impropria. Questo episodio non è isolato: nella stessa mattinata, un altro uomo aveva tentato di rubare prodotti per un valore di 400 euro all’interno dell’Iper di piazza Portello, ma era stato fermato e arrestato.

Un fenomeno preoccupante

Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza nei negozi e sull’aumento della criminalità in alcune zone di Milano. Le autorità stanno intensificando i controlli e le misure di sicurezza per prevenire simili episodi. La comunità locale è in allerta, e i commercianti stanno adottando strategie per proteggere i propri beni e garantire la sicurezza dei clienti. È fondamentale che i cittadini collaborino con le forze dell’ordine per segnalare comportamenti sospetti e contribuire a mantenere un ambiente sicuro per tutti.