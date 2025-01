Un weekend di arresti per furti aggravati nella metropoli lombarda, con diversi soggetti coinvolti.

Furti aggravati: un fenomeno in crescita a Milano

Negli ultimi tempi, Milano ha visto un incremento preoccupante dei furti aggravati, con i malviventi che sembrano agire con sempre maggiore audacia. La polizia, tuttavia, non resta a guardare e intensifica le operazioni di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini. Recentemente, una serie di arresti ha messo in luce l’operato di alcuni ladri che, approfittando della folla e del caos urbano, tentano di derubare ignari passanti.

Un arresto in diretta: il caso del 55enne romeno

Un episodio emblematico è avvenuto la sera di venerdì 24 gennaio, quando gli agenti di polizia hanno notato un uomo di 55 anni, cittadino romeno, a bordo di un autobus. Il malvivente, mescolandosi tra i passeggeri, ha tentato di rubare dalla tasca di un giubbotto, ma senza successo. Nonostante il fallimento, ha continuato la sua azione criminale scendendo alla fermata Zara e risalendo sull’autobus alla ricerca di una nuova vittima. Qui, ha cercato di derubare un uomo di origini cinesi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, che hanno arrestato il ladro prima che potesse portare a termine il suo piano.

Altri arresti: la polizia non si ferma

Ma non è finita qui. Nella stessa giornata, la polizia ha arrestato altre tre persone per furto aggravato. Un 30enne è stato fermato in corso Buenos Aires mentre cercava di rubare una borsa a due donne con passeggini. Gli agenti, attenti e vigili, sono riusciti a fermarlo prima che potesse allontanarsi con il bottino. Inoltre, un altro episodio ha visto coinvolti tre uomini che, seguendo un passante, hanno tentato di rubare un cellulare. Due di loro sono stati arrestati, mentre un terzo è riuscito a fuggire, ma è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

La risposta della polizia: controlli intensificati

Questi eventi hanno spinto la polizia di Milano a intensificare i controlli nelle aree più colpite dai furti. Gli agenti sono stati mobilitati per pattugliare le zone strategiche della città, in particolare nei pressi di stazioni e aree commerciali, dove i ladri tendono a colpire più frequentemente. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per contrastare questo fenomeno e garantire una maggiore sicurezza per tutti.