Nel 2024, la Polfer ha intensificato i controlli nelle stazioni lombarde con risultati significativi.

Un anno di controlli intensificati

Nel 2024, la Polizia Ferroviaria (Polfer) ha messo in atto un piano di sicurezza che ha coinvolto oltre un milione di persone nelle stazioni di Milano e della Lombardia. Grazie a 34 operazioni straordinarie, tra cui iniziative come ‘Stazioni sicure’ e ‘Rail safe day’, sono stati effettuati controlli mirati per garantire la sicurezza dei viaggiatori. I risultati sono stati notevoli: 346 arresti e quasi 3.500 indagati, un chiaro segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità.

Furti di rame e sicurezza pubblica

Una delle operazioni più significative è stata ‘Oro rosso’, dedicata al contrasto dei furti di rame, un fenomeno che causa ritardi e disagi ai viaggiatori. Durante il 2024, sono stati effettuati 246 controlli nei centri di raccolta di metalli e 124 pattugliamenti delle linee ferroviarie. Queste azioni hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di dieci, dimostrando l’efficacia delle misure adottate. La Polfer ha anche sequestrato 101 armi, tra cui 5 da fuoco, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante nelle aree ferroviarie.

Prevenzione e sensibilizzazione

Oltre ai controlli, la Polfer ha attuato strategie di prevenzione per affrontare il problema delle persone scomparse, in particolare minorenni. Nel 2024, gli agenti hanno rintracciato 97 scomparsi, di cui circa 50 erano giovani. Per sensibilizzare i ragazzi sui pericoli legati ai comportamenti imprudenti, è stato riproposto il progetto ‘Train…to be cool’, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Questa iniziativa mira a educare i giovani sui rischi legati ai binari e a promuovere una cultura della sicurezza.