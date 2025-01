Una coppia di trentenni denunciata per coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione di specie protette.

Un controllo stradale che svela un crimine

Il recente blitz dei carabinieri nel Varesotto ha portato alla luce una situazione inquietante. Tutto è iniziato con un controllo stradale effettuato dai militari del nucleo forestale di Vergiate. Durante l’ispezione di un’auto condotta da un uomo di trentaquattro anni, i carabinieri hanno percepito un forte odore di hashish proveniente dall’abitacolo. La perquisizione ha confermato i sospetti: l’uomo era in possesso di circa 35 grammi di sostanza stupefacente.

Scoperta di una serra domestica

Con l’ipotesi che potessero esserci ulteriori quantità di droga nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo a domicilio. Ciò che hanno trovato ha superato ogni aspettativa: una vera e propria serra domestica per la coltivazione di marijuana. Il sistema era complesso e ben organizzato, con tubi di ventilazione forzata, impianti di riscaldamento e filtri. Oltre alla marijuana, sono stati rinvenuti anche strumenti per l’assunzione della sostanza.

Serpenti esotici e violazioni della legge

Ma le sorprese non sono finite qui. All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno scoperto un rettilario contenente diversi serpenti, tra cui un ‘boa constrictor imperator’ di circa due metri. Questo ha richiesto l’intervento del comparto forestale dell’Arma, che ha constatato la violazione della normativa sul commercio internazionale delle specie protette. La coppia, oltre a essere denunciata per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, è stata accusata anche di detenzione di specie tutelate dalla Convenzione di Washington.

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di una bambina nell’abitazione, che ha portato a una segnalazione all’autorità giudiziaria dei minori di Milano. La coppia è stata denunciata a piede libero alla procura di Varese, mentre la droga e il serpente più grande sono stati sequestrati. Questo episodio mette in luce non solo il problema della droga, ma anche la grave questione della detenzione illegale di animali esotici, che rappresentano un rischio sia per la salute pubblica che per la biodiversità.