Il personale di Trenitalia e Trenord incrocia le braccia: ecco cosa sapere.

Un weekend di disagi per i trasporti milanesi

Il prossimo weekend si preannuncia complicato per i viaggiatori milanesi. A partire dalle 21 di sabato 25 gennaio fino alle 20.59 di domenica 26 gennaio, il personale di Trenitalia, Trenord e altre aziende del settore incrocerà le braccia in segno di protesta. Questo sciopero, indetto dai sindacati Cub trasporti, Sgb e Usb lavoro privato, non prevede fasce di garanzia, il che significa che i disagi potrebbero essere significativi per chi si sposta in treno.

Impatto sui servizi ferroviari

Secondo le comunicazioni ufficiali, tutti i treni potrebbero subire cancellazioni e ritardi. Trenord ha avvertito che l’agitazione sindacale potrebbe influenzare non solo i servizi regionali, ma anche quelli suburbani e aeroportuali. In particolare, per il servizio Malpensa Express, saranno attivati autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, offrendo un’alternativa per chi deve raggiungere l’aeroporto.

Rimborso e assistenza ai passeggeri

Per i passeggeri che intendono rinunciare ai propri viaggi, le aziende offrono diverse opzioni di rimborso. Trenitalia ha specificato che i viaggiatori possono richiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce, mentre per i treni regionali il termine è fissato alle ore 24 del giorno precedente allo sciopero. È fondamentale tenere a mente queste scadenze per evitare inconvenienti.

Prossimi scioperi in arrivo

Nonostante questo sciopero, i lavoratori del settore non si fermeranno qui. Già si preannunciano ulteriori manifestazioni per il mese di febbraio, con uno sciopero di Trenord previsto per mercoledì 5 febbraio e un altro per i mezzi Atm il giorno di San Valentino. Le motivazioni alla base di queste proteste sono chiare: i lavoratori chiedono un rinnovo contrattuale che tenga conto dell’aumento del costo della vita e delle difficoltà economiche attuali.

Le sfide del settore dei trasporti

Il settore dei trasporti a Milano sta affrontando sfide significative, non solo a causa delle agitazioni sindacali, ma anche per la difficoltà di attrarre nuovi lavoratori. Le condizioni salariali e lavorative non sono più competitive, rendendo difficile per le aziende trovare personale qualificato. Questo scenario ha un impatto diretto sulla qualità del servizio offerto ai passeggeri, che si trovano a dover affrontare disagi sempre più frequenti.